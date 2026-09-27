Trump: Dün gece Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Öte yandan ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan çok miktarda petrolün geçişini kolaylaştırdığını savunan Trump, bu hafta sonu boğazdan 20 milyon varilden fazla petrolün ihraç edildiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün gece Hürmüz Boğazı’ndan rekor miktarda petrol taşıdık. Bu miktar savaştan önce çıkardığımızdan daha fazla" dedi.

ABD Başkanı, petrol fiyatlarının "İran teslim olur olmaz, savaş biter bitmez" düşeceğini belirtti.

Trump, İran'la bu hafta "daha fazla görüşme" yapılmasını beklediğini söyledi



Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.

Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta körfezdeki krize dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da, "Bunu her zaman düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.

Trump, 7 günlük ateşkes teklifini reddetmişti

Katar ve diğer bölgesel arabulucular, ABD ve İran arasındaki müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışıyor, ancak iki taraf kilit konularda uzlaşmaktan uzak görünüyor.

İran, görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve ABD deniz ablukasına odaklanmak isterken, Trump yönetimi ise İran'ın nükleer tavizler vermesini talep ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı son 7 günlük ateşkes teklifini reddetmişti.

Trump, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar." ifadesini kullanmıştı.