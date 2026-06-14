Trump duyurdu: ABD-İran anlaşması bugün imzalanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının birkaç saat geciktirdiğini söyledi. Trump, “Şu an olması gerekiyordu. Şimdi birkaç saat sonrası için planlama yapıldı.” dedi.

Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.

Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi.

Anlaşma maddelerinde neler var?

Amerika Birleşik Devletleri ile İran, yaklaşık üç aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor. Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelse de içeriği hâlâ kamuoyuyla paylaşılmadı.

İranlı bir yetkili, mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran, mutabakat zaptıyla nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini beyan edecek.

İran, nihai bir anlaşmaya varılana kadar, uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti.

İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi.

Amerikan yönetimi, nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti.

İran'a petrol yaptırımları askıya alınacak

İranlı yetkiliye göre Amerikan Yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak, Tahran'ın petrol satmasına izin verecek.

İran dondurulmuş varlıkları serbest kalacak

Trump yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları, doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki iş birliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti.

Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de, Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili, Amerikan Yönetimi'nin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.

Trump: Anlaşma bugün imzalanabilir

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada, İran ile anlaşmanın bugün imzalanabileceğini söyledi.

Trump, İran ile anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti.

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti.

Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçakları ile İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu.

"Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İran ve Orta Doğu ülkeleri ile uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı.

Tahran yönetimi temkinli

Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.