Trump duyurdu: Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray’da barış anlaşması imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da "barış anlaşmasına" imza atacaklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Aliyev ile Paşinyan'ı ağırlayacağını belirtti.

"Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar"

Trump, açıklamasında, "Yarın (cuma) Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını belirten Trump, "savaşı kendisinin durdurduğunu" savundu.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." değerlendirmesini yapan Trump, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamasına ekledi.