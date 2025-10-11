Trump duyurdu: AstraZeneca, ABD'deki ilaçlarının fiyatlarını düşürecek

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Amerika'daki ilaç fiyatları konusundaki son gelişmeyi duyurdu.

Başkanlığı dönemindeki en önemli gündem maddelerinden birinin ilaç fiyatlarını düşürmek olduğunu vurgulayan Trump, ABD halkının dünyada ilaçlara en yüksek fiyatı ödeyen toplum olduğunu belirtti.

Trump, geçen hafta Pfizer firmasının ABD'de sattığı ilaçların fiyatlarını düşüreceğini açıklamasının ardından bugün de İngiltere merkezli AstraZeneca adlı ilaç firmasının ABD'deki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşüreceğine işaret etti.

"Birleşik Krallık'ın en büyük ilaç üreticisi AstraZeneca'nın Amerikan halkına geniş reçeteli ilaç kataloğunda büyük indirimler sunmayı taahhüt etmesi çok güzel bir şey" diyen Trump, bu yolla vatandaşların birçok ilacı artık kayda değer oranda düşük fiyatla alabileceğinin altını çizdi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pfizer ilaç şirketiyle yaptıkları anlaşma sonucunda ülkedeki ilaç fiyatlarının önemli seviyede düşürüleceğini duyurmuştu.

Dünyanın farklı ülkelerinde benzer ilaçların çok daha uygun fiyatlarla satıldığını, buna mukabil ABD'deki ilaç fiyatlarının ise yüksek olduğunu anlatan Trump, büyük üretici firmalarla anlaşarak ilaç fiyatlarını düşürmeye devam edeceklerini kaydetmişti.