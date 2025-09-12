  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı
Takip Et

Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı

Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News yayınında Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündükleri şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Trump, "şüpheliye yakın bir ismin" onu ihbar ettiğini belirterek idam cezası almasını umduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, X platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta da 7.3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie, seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

ABD'de Charlie Kirk suikastında kullanılan silah bulundu: Şüphelinin görüntüsü yayınlandı! FBI'dan 100 bin dolar ödül teklifiABD'de Charlie Kirk suikastında kullanılan silah bulundu: Şüphelinin görüntüsü yayınlandı! FBI'dan 100 bin dolar ödül teklifiDünya
Trump'tan Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili yeni açıklama: Soruşturmada  'büyük ilerleme' kaydedildiTrump'tan Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili yeni açıklama: Soruşturmada  'büyük ilerleme' kaydedildiDünya

 

Dünya
Utah Valisi açıkladı: Charlie Kirk cinayeti zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson
Charlie Kirk suikastında flaş gelişme! Kimliği belli oldu
Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak
Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak
Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu
Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
Türkiye’den kaçırılmıştı! İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama emri çıkarıldı
Türkiye’den kaçırılan İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama kararı
Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı dava UAD'ye sunulan "en güçlü soykırım davası" olarak değerlendiriliyor
Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı dava UAD'ye sunulan "en güçlü soykırım davası" olarak görülüyor