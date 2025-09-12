Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News yayınında Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündükleri şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Trump, "şüpheliye yakın bir ismin" onu ihbar ettiğini belirterek idam cezası almasını umduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, X platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta da 7.3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie, seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.