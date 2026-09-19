Trump duyurdu: Danimarka ve Grönland ile anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Danimarka Krallığı ve Grönland ile adanın güvenliği ve kontrolünü kalıcı olarak güvence altına alan bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump, anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyet getirmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka Krallığı ve Grönland ile bir anlaşmaya vardığını ve bu anlaşmanın Grönland'daki güvenlik ile diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde ABD'ye kalıcı kontrol sağladığını, ABD'nin birçok endişesini bütünüyle giderdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir maliyeti olmayacaktır."

"Sonsuz süreli bir anlaşma yapıldı"

Kendi talimatı doğrultusunda müzakerelerin yürütüldüğünü kaydeden Trump, değerlendirmesinde şunları aktardı:

"Benim talimatımla, Grönland'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini savunmak ve korumak adına gerekli olanı yapabilme yetkisinin sonsuza kadar bütünüyle ABD'de olmasını garanti altına almak için Danimarka ve Grönland temsilcileriyle birlikte çalıştık. Ayrıca bundan böyle, hiçbir ABD hasmı, bizim açık yazılı onayımız olmaksızın Grönland'da asla bir üsse sahip olamayacak, askeri bir varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar yapamayacaktır."

Yüzyılı aşkın süredir başkanların Grönland'ın stratejik önemini bildiğini ancak somut bir adım atamadığını savunan Trump, şöyle devam etti:

"100 yılı aşkın süredir başkanlar Grönland'ın stratejik önemini biliyordu ancak hiçbiri bu konuda bir şey yapamadı. Bu son derece önemli meseleyi kalıcı ve nihai bir şekilde çözen başkan olmaktan gurur duyuyorum. Bu, sonsuz süreli bir anlaşmadır, bir sonu yoktur. Bugün gerçekleşen adımdan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz ve bugün üzerinde mutabık kalınan her şey Amerikan halkı tarafından el üstünde tutulacaktır."

"Büyük bir askeri varlık kurma sürecine derhal başlıyoruz"

Bölgedeki askeri ve kalkınma planlarına da değinen Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

"Grönland'ın pek çok uygun bölgesinden birinde derhal büyük bir askeri varlık kurma sürecine başlayacağız. Bu sürecin geliştirilmesinde ve inşasında Grönland halkıyla birlikte çalışacağız. Bu çözüm; Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Grönland ve tüm müttefiklerimiz için harika bir sonuçtur. Bu büyük ve son derece stratejik kara parçasına ilişkin muhteşem bir gelecek doğrultusunda Danimarka ve Grönland'ın harika halkıyla çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Burayı son derece koruyup kollayacağız. Bu, Amerika Birleşik Devletleri için gerçeğe dönüşen bir rüyadır; çok önemli, tarihi ve özel bir adımdır."