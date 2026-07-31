Trump duyurdu: Gazze'de Hamas dahil tüm silahlı gruplar silah bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Kurulu'nun (Board of Peace) Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda anlamaya vardığını duyurarak "Bu, kalıcı barış ve güvenlik yönünde anıtsal bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Bölgede yeni bir yönetim yapısının kurulacağına dikkati çeken Trump, varılan mutabakatın Gazze'nin nihayet Filistin halkına hizmet edecek yeni bir yönetim tarafından idare edilmesi yolunda kritik bir aşama olduğunu kaydetti. Trump bu süreçle birlikte İsrail'in de sınır güvenliğini tam olarak sağlayacağını ifade etti.

"Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri çekilecek"

Sürecin kademeli şekilde ilerleyeceğini belirten Trump, planın Trump 20 Maddelik Planı'nın uygulanmasında anahtar bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Adım adım yürütülecek takvim kapsamında silahsızlanma tamamlandıkça İsrail askerlerinin bölgeden çekileceğini bildiren Trump, Uluslararası İstikrar Gücü'nün yeni Filistin polis teşkilatıyla koordineli çalışarak emniyeti sağlayacağını aktardı.

"Türkiye'ye teşekkür ederim"

Bir yıl öncesine kıyasla bölgede önemli bir mesafe katedildiğine işaret eden Trump, Mısır, Katar ve Türkiye gibi arabulucu ülkelere katkılarından ötürü teşekkür etti. Trump ayrıca yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla bu atılımı mümkün kılan kendi müzakere ekibini de tebrik etti.

"Herkesin asla başarılamayacağını söylediği bu harika gelişmeden dolayı herkesi tebrik ederim"

7 Ekim benzeri bir tehdidin tekrarlanmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Trump, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"7 Ekim'de Gazze'den ortaya çıkan tehdidin yeniden inşasına izin verilmeyecektir. Bu anlaşma kapsamında Gazze nihayet halkına hizmet eden yeni bir Filistin hükümetinin elinde olacaktır. Herkesin asla başarılamayacağını söylediği bu harika gelişmeden dolayı herkesi tebrik ederim."