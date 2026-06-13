Trump duyurdu: İmza sonrası Hürmüz herkese açılacak

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan, mutabakatın çok yakın olduğuna belirtirken İran Dışişleri Bakanlığı ise "henüz net konuşmak için erken" mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında “Anlaşmanın yarın imzalanması bekleniyor” dedi.

Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçakları ile İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savunurken, "Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Trump, anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını, İran ve Orta Doğu ülkeleri ile uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı.

Sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanacağını umduğunu belirten Trump, “Aksi halde elimizde son bir çözüm yolu daha var” ifadeleriyle, anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi.

“Herhangi bir para transferi olmayacak”

İran ile ilişkilerin önceki ABD yönetimlerine kıyasla çok daha iyi bir noktada olduğunu öne şüren Trump, "Obama döneminde İran'a yüz milyarlarca dolar aktarıldı, buna 1,7 milyar dolarlık nakit ödeme de dahildi. Bizim anlaşmamız kapsamında ise herhangi bir para transferi olmayacak." dedi.