  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump duyurdu: İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı! Rehineler serbest kalacak, İsrail askerlerini çekecek
Takip Et

Trump duyurdu: İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı! Rehineler serbest kalacak, İsrail askerlerini çekecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump duyurdu: İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı! Rehineler serbest kalacak, İsrail askerlerini çekecek
Takip Et

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

"İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Trump, şöyle devam etti:
"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Türkiye'ye teşekkür etti

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Trump'tan yeni açıklama: Gazze yeniden inşa edilecek, bölgedeki diğer ülkeler de yardım edecekTrump'tan yeni açıklama: Gazze yeniden inşa edilecek, bölgedeki diğer ülkeler de yardım edecekDünya
Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı, Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruzHamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı, Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruzDünya
Hamas: Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini teslim ettikHamas: Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini teslim ettikDünya
Hamas anlaşmayı kabul ettiHamas anlaşmayı kabul ettiDünya
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze Planı açıklaması: Hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacağızİsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze Planı açıklaması: Hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacağızDünya
BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesten memnunBM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesten memnunDünya

 

Dünya
Eylül 2025 dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak eylül ayı oldu
Eylül 2025 dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak eylül ayı oldu
İsrail durmuyor! Trump’ın ateşkes çağrısından sonra 126 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail durmuyor! Trump’ın ateşkes çağrısından sonra 126 Filistinli daha hayatını kaybetti
Trump'tan yeni açıklama: Gazze yeniden inşa edilecek, bölgedeki diğer ülkeler de yardım edecek
Trump'tan yeni açıklama: Gazze yeniden inşa edilecek, bölgedeki diğer ülkeler de yardım edecek
Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı, Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz
Hamas: Anlaşmaya varıldı, Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz
BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesten memnun
BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesten memnun
Hamas: Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini teslim ettik
Hamas: Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini teslim ettik