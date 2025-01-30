Trump duyurdu: Uçak kazasında maalesef kurtulan olmadı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş için yaklaşan, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Askeri helikopterde 3 personel vardı.

Kaza öncesinde, kule ile askeri helikopter arasında şu konuşma geçti:

Kule: PAT 2-5 CRJ görüş alanınızda mı?"



Kule: PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçiyor.

Bu konuşmanın ardından kaza meydana geldi ve alana yaklaşan uçaklar patlamayı rapor etti.

Trump: Maalesef kurtulan olmadı

ABD Başkanı Trump, kazada kurtulan olmadığını açıkladı. Trump, ABD ordusunun detaylı bir çalışma gerçekleştireceğini belirtti. Trump, "Helikopter uçağı görebiliyordu. Olabilecek en açık havaydı ve iniş ışıkları yanıyordu. Bir pilot sorunu olduğunu düşünüyorum. Belki de söylenin tam tersini yapmış olabilir. 1 milyon farklı manevra yapabilirdi." dedi.

Nehirden 28 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.Yetkililer, nehirden biri helikopterden olmak üzere 28 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.