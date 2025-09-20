  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenleyerek 3 erkek "narko-teröristi" öldürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun uyuşturucu taşıyan bir tekneye daha saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırının Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki ABD askeri kuvvetlerinin komuta ve kontrolünden sorumlu olan Güney Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) görev bölgesinde gerçekleştirildiğini aktaran Trump, "Savaş bakanı, benim emirlerim doğrultusunda SOUTHCOM sorumluluk alanında uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve ‘Belirlenmiş Terör Örgütü’ ile bağlantılı bir tekneye ölümcül kinetik saldırı emri verdi" ifadelerini kullandı.

Saldırı öncesinde alınan istihbaratın teknenin yasadışı uyuşturucu taşıdığını ve ABD’ye giden bir kaçakçılık güzergahında seyrettiğini doğruladığını vurgulayan Trump, "Saldırıda, uluslararası sularda seyreden teknedeki 3 erkek narko-terörist öldürüldü" dedi.

Trump duyurdu: Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenleyerek 3 teröristi öldürdük (Video) - Resim : 1Hiçbir ABD personelinin zarar görmediğini belirten Trump, "Amerika’da Fentanil, uyuşturucu ve yasadışı ilaç satışını durdurun ve Amerikalılara yönelik şiddet ve terörizme son verin!" uyarısında bulundu.

Trump’ın görüntülerini paylaştığı saldırı, ABD’nin son zamanlarda uyuşturucu taşıyan tekneleri hedef alan, bilinen 3’üncü saldırısı olarak kayıtlara geçti.

