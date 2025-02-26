Trump duyurdu: Zelenskiy cuma günü anlaşmayı imzalamaya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay göreve başlamasından bu yana Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı odasındakilere hitap ederken, hızla Ukrayna ile yapılan mineral anlaşmasına konuyu getirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin “Cuma günü geleceğini, anlaşmayı artık onaylandığını” kaydetti.

Trump “Bir anlaşma imzalayacağız ve bu çok büyük bir anlaşma olacak” dedi.

Trump, Rusya'nın işgalinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya verdiği paranın faturasını “vergi mükelleflerinin ödememesi gerektiğini” söylüyor.

Trump sözlerinin devamında “En önemlisi, Rusya ve Ukrayna ile insanları öldürmeyi durduracak bir anlaşma yapacağız” ifadelerini kullandı.