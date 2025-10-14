  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız
Takip Et

Trump: Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız

 ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız" dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız
Takip Et

Trump, açıklamasında "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" ifadelerini kullanarak, Hamas’ın silahsızlanmasının makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını belirtti.

Trump: Putin, Erdoğan'a saygı duyuyor, savaşta arabulucu olabilirTrump: Putin, Erdoğan'a saygı duyuyor, savaşta arabulucu olabilirDünya

 

Donald Trump, bir önceki açıklamasında rehinelerin cenazelerinin söz verildiği gibi iade edilmemesi nedeniyle "işin henüz bitmediğini" belirtti. Truth Social'da yaptığı açıklamada, ikinci aşamanın 'derhal başlayacağını' duyurmuştu.

Trump, İsrail ile Hamas arasında geçen hafta varılan rehine takası anlaşmasında ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yirmi rehine geri döndü ve olabilecek en iyi şekilde hissediyorlar. Büyük bir yük kalktı ama iş bitmedi. Söz verildiği gibi ölüler geri dönmedi!” ifadelerini kullanan Trump, “İkinci aşama hemen şimdi başlıyor!!!” diyerek sürecin bir sonraki evresine geçildiğini belirtti.

Dünya
Zelenskiy'den Trump mesajı: Görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Zelenskiy'den Trump mesajı: Görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara Rusya’ya giderek Esad’ın iadesini isteyecek
Eş-Şara Rusya’ya giderek Esad’ın iadesini isteyecek
Meclis'te Pervin Buldan'la Turhan Çömez arasında 'Öcalan' gerginliği
Meclis'te Pervin Buldan'la Turhan Çömez arasında 'Öcalan' gerginliği
BM: Ateşkes sonrası 310 binden fazla kişi Gazze'nin güneyinden kuzeyine gitti
BM: Ateşkes sonrası 310 binden fazla kişi Gazze'nin güneyinden kuzeyine gitti
İsrail, 45 Filistinli mahkumun cenazesini Kızılhaç'a teslim etti
İsrail, 45 Filistinli mahkumun cenazesini Kızılhaç'a teslim etti
Çin’in Kuzey Deniz Rotası üzerinden Avrupa’ya ilk gemi seferi tamamlandı
Çin’in Kuzey Deniz Rotası üzerinden Avrupa’ya ilk gemi seferi tamamlandı