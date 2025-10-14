Trump: Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız

Trump, açıklamasında "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" ifadelerini kullanarak, Hamas’ın silahsızlanmasının makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını belirtti.

Donald Trump, bir önceki açıklamasında rehinelerin cenazelerinin söz verildiği gibi iade edilmemesi nedeniyle "işin henüz bitmediğini" belirtti. Truth Social'da yaptığı açıklamada, ikinci aşamanın 'derhal başlayacağını' duyurmuştu.

Trump, İsrail ile Hamas arasında geçen hafta varılan rehine takası anlaşmasında ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yirmi rehine geri döndü ve olabilecek en iyi şekilde hissediyorlar. Büyük bir yük kalktı ama iş bitmedi. Söz verildiği gibi ölüler geri dönmedi!” ifadelerini kullanan Trump, “İkinci aşama hemen şimdi başlıyor!!!” diyerek sürecin bir sonraki evresine geçildiğini belirtti.