  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, ekonomide daralma için Biden'ı suçladı
Takip Et

Trump, ekonomide daralma için Biden'ı suçladı

ABD Başkanı Trump, ülke ekonomisinin daralmasından Biden'ı sorumlu tuttu. Trump, "Tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, ekonomide daralma için Biden'ı suçladı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin büyük bir sıçrama yapacağını ancak önce eski Başkan Joe Biden'ın yükünden kurtulmaları gerektiğini belirterek, büyümenin biraz zaman alacağını bildirdi.

Trump, ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldüğüne dair verilerin açıklanmasının ardından Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

ABD ekonomisinde sürpriz daralmaABD ekonomisinde sürpriz daralmaKüresel Ekonomi

Paylaşımında "Bu Biden’ın borsası, Trump'ın değil." ifadesine yer veren Trump, kendisinin 20 Ocak'a kadar görevi devralmadığını anımsattı.

Trump, gümrük vergilerinin yakında devreye gireceğini ve şirketlerin rekor sayılarda ABD'ye geri dönmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz büyük bir sıçrama yapacak, ama önce Biden'ın 'yükünden' kurtulmamız gerekiyor. Bu biraz zaman alacak, tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun."

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldıABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldıKüresel Ekonomi

 

Dünya
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Ukrayna'nın güvenliğini Avrupa üstlensin
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Ukrayna'nın güvenliğini Avrupa üstlensin
AB'de yoksulluk riski Türkiye nüfusundan fazla!
AB'de yoksulluk riski Türkiye nüfusundan fazla!
Zelenskiy: Rus ordusu bu gece Ukrayna'ya 100'den fazla İHA ile saldırdı
Zelenskiy: Rus ordusu bu gece Ukrayna'ya 100'den fazla İHA ile saldırdı
Gazze'de can kaybı 52 bin 400'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 52 bin 400'e yükseldi
ABD halkı, Trump'ın ikinci dönemine ilişkin hayal kırıklığına uğradı
ABD halkı, Trump'ın ikinci dönemine ilişkin hayal kırıklığına uğradı
AB’de ‘altın pasaport’ tarihe karışıyor! Yatırım karşılığı vatandaşlık sonlandırılıyor
AB’de ‘altın pasaport’ tarihe karışıyor! Yatırım karşılığı vatandaşlık sonlandırılıyor