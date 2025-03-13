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Trump, emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'na aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, emekli Hava Kuvvetleri Komutanı John D. Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Trump, emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'na aday gösterdi
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, konuya ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, Trump'ın emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdiği belirtildi.

Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı John D. Caine kimdir?

​​​​​​​Caine, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan terör saldırıları sırasında başkent Washington'u korumakla görevlendirilen Hava Kuvvetleri pilotları arasında yer aldı.

Ardından Orta Doğu'da görev yapan Caine, 2021-2024 yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) çalıştı.

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