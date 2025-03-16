Trump emri verdi, Yemen vuruldu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ABD ordusuna Yemen'deki Husileri vurma emri verdiğini duyurdu. Trump açıklamasında, “Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak” ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı 31'e yükseldi

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği, en az 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların ardından Yemen'deki Husilerden yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağı belirtildi.

"Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız"

"Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" diyen Trump, "Hiçbir güç ABD ticari ve donanma gemilerinin dünya su yollarında özgürce seyretmesini engelleyemeyecektir" dedi. Trump, Husilere seslenerek, "Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Aksi takdirde, daha önce hiç görmediğiniz cehennem sizin üzerinize yağacaktır" ifadelerini kullandı.

"İran desteğini derhal sona erdirmelidir"

İran'a yönelik de açıklama yapan Trump, "Husilere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını, başkanlık tarihinin en büyük yetkilerinden birini alan başkanlarını ya da dünya çapındaki nakliye yollarını tehdit etmeyin. Bunu yaparsanız, dikkatli olun, çünkü ABD sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı: Amerika geri adım atmayacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Trump'ın açıklamalarının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve birliklerine yönelik saldırılarına "tolerans gösterilmeyeceğini" söyleyen Hegseth, "Seyrüsefer özgürlüğü yeniden sağlanacak. Amerika, Başkan Donald Trump yönetiminde, ASLA geri adım atmayacak" ifadelerini kullandı.