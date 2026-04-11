Trump: En büyük boş petrol tankerleri ABD'ye doğru yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın en büyüklerinden bazıları da dahil olmak üzere tamamen boş çok sayıda petrol tankeri, dünyanın en iyi ve en ‘kaliteli’ petrolünü (ve gazını) yüklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yol alıyor. Elimizde, en büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla petrol var-üstelik kalitesi de daha yüksek. Sizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise İran'ı ‘başarısız bir ülke’ olarak nitelendirdi ve iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Trump, “Hürmüz Boğazı çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacak. İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü” diye konuştu.

Müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, “Anlaşma olmazsa yeniden harekete geçeriz” dedi.