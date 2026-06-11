Trump: Enflasyonu seviyorum, savaş bitince petrol fiyatları düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde 4’ün üzerine çıktığını gösteren verilere olumlu yaklaşarak gazetecilere “Enflasyonu seviyorum” dedi ve İran savaşının sona ermesi halinde fiyatların düşeceği yönündeki görüşünü de yineledi.

Trump’a, ABD’de tüketici enflasyonunun mayıs ayında son üç yılın en hızlı artışını kaydettiğini gösteren resmi veriler ve bunun kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti’ye zarar verip vermeyeceği soruldu. Trump buna karşılık, “Enflasyonu seviyorum” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, artan maliyetler ve yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan gizlice geçirilmesine yönelik plana nasıl onay verdiğini daha sonra anlattı. Operasyona ilişkin değerlendirmesinde Trump, “Benim için buna değdi” ifadelerini kullanırken, söz konusu girişimi başarılı olarak nitelendirdi.

Daha geniş çaplı savaşa ilişkin değerlendirmesinde ise Trump, “Savaş bittiğinde petrolün eski seviyelerine gerilediğini göreceksiniz” dedi. Petrol fiyatlarının düşüşe geçeceğini savunan Trump, “Düşüyor. Kaya gibi düşecek” ifadelerini kullandı.