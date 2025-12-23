Trump: Epstein dosyalarındaki fotoğrafların kamuya açık şekilde sergilenmesine karşıyım

ABD’nin Florida eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerdeki fotoğrafların kamuoyuna açıklanmasının "çok kötü" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ı sevdiğini belirten Trump, Epstein dosyalarında Clinton’ın fotoğraflarının yer almasına ilişkin, "Bill Clinton’ın fotoğraflarının gösterilmesini sevmiyorum. Diğer insanların fotoğraflarının gösterilmesini de sevmiyorum. Bence bu, çok kötü bir şey." dedi.

Trump, Epstein ile bağlantılı birçok kişinin yer aldığı fotoğrafların kamuya açık olarak sergilenmesine karşı olduğunu belirterek bazı kişilerin Epstein'in suçlu davranışlarından habersiz olarak kendisiyle tanışmış olabileceğini savundu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.