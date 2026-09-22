Trump: Erdoğan çok çetin birisi ve dostum, onunla şakalaşmayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Körfez ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği zirveye katıldı.

Toplantının basına açık bölümünde kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik "Arkadaşım! Bakın, o sert bir adam ama yine de onu seviyorum. Erdoğan, Türkiye'den arkadaşım; o çetin bir ceviz. Onunla şakalaşmayın, o sert biri. O harika bir adam." ifadelerini kullandı.

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Konuşmasında Washington-Tahran hattındaki çatışma ve gerilime geniş yer ayıran Trump, ABD ordusunun operasyonları sonucunda İran askeri altyapısının büyük oranda çökertildiğini ve ülkenin ekonomik olarak tamamen izole edildiğini öne sürdü.