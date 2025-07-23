Trump, eski ABD Başkanı Obama'yı darbe girişimiyle suçladı, FED Başkanı Powell'a "mankafa" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’a ağır eleştiriler yöneltti.

Powell’ın faiz indirimine yanaşmamasını siyasi gerekçelere bağlayan Trump, “Bence çok kötü bir performans sergiliyor. Ama zaten yakında gidiyor, sekiz ay sonra görev süresi bitiyor” diyen Trump, faiz oranlarının en az 3 puan daha düşük olması gerektiğini savundu. Powell için "mankafa" ifadesini kullanan Trump, faiz politikalarının ABD ekonomisini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

"Obama bir çete lideri"

Trump, 2016 seçimlerine dair hazırlanan yeni bir raporun ardından, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yı “ülkeye ihanet ve darbe girişimi” ile suçladı.

Obama'nın, Joe Biden, Hillary Clinton, James Comey, James Clapper ve John Brennan’ın yer aldığı bir grubun lideri olduğunu iddia eden Trump, bu kişilerin Rusya ile iş birliği yaptığı yönünde sahte iddialar üreterek seçim sürecini manipüle etmeye çalıştıklarını söyledi.

Adalet Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağıran Trump, “Obama’nın ihaneti konusunda hiçbir şüphe yok. Belgeler her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Hillary Clinton ve diğerleriyle birlikte bir darbe girişiminin başını çekti. Bu, Amerikan tarihinin en büyük skandalıdır” ifadelerini kullandı.

Trump’ın atıfta bulunduğu rapor, geçen hafta ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yayımlandı. Raporda, Obama yönetimi, 2016 seçimlerinde Rusya’nın Trump lehine müdahalede bulunduğuna dair sahte istihbarat üretmekle itham ediliyor.

Obama cephesinden yanıt: Tuhaf ve asılsız iddialar

Trump’ın açıklamalarına yanıt, eski Başkan Barack Obama’nın ofisinden geldi. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu istihbarat raporunun, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığına dair genel kabulü değiştirecek bir kanıt sunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçen hafta yayımlanan belgeler, Rusya’nın seçimlere müdahale etmeye çalıştığı ancak oyları manipüle edemediği yönündeki yaygın çıkarımı geçersiz kılacak hiçbir bulgu içermiyor.”

Trump’ın suçlamalarına da değinilen açıklamada, “Bu absürt ithamlar, hem gerçek dışı hem de kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeyi amaçlayan zayıf bir girişimdir” denildi.