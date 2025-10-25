Trump eski Adalet Bakanı'nın yargılanmasını istedi!

ABD Başkanı Donald Trump, eski Adalet Bakanı Merrick Garland, eski Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ve bir dönem kendisini soruşturan eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in kongre üyelerini "gözetledikleri", "telefonlarını dinledikleri" ve 2020 Başkanlık seçimlerine "hile karıştırdıkları" için yargılanmaları gerektiğini ifade etti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, belgelerin Wray, Garland, Monaco ve Biden yönetimindeki diğer "sahtekarların" "Arctic Frost Operasyonu"na imza attıklarını kesin olarak gösterdiğini belirtti.

Bu kişilerin senatörleri ve Kongre üyelerini "gözetlediklerini ve telefonlarını dinlediklerini" ifade eden Trump, "2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırdılar. Bu radikal sol deliler, yasa dışı ve son derece etik dışı davranışları nedeniyle yargılanmalıdır!" ifadesini kullandı.