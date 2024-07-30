Trump, FBI'a ifade verecek

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın 13 Temmuz'da uğradığı suikast girişimiyle bağlantılı olarak Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ifade vermeyi kabul ettiği açıklandı. FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, ABD basınına yaptığı açıklamada, alınacak ifadenin soruşturma kapsamında suçun mağdurlarıyla yapılan standart bir görüşme olduğu bilgisini verdi.

Rojek, Trump’ın vereceği ifadeyle ilgili, "Gözlemlediği şeylere ilişkin onun bakış açısını öğrenmek istiyoruz" diye konuştu. Rojek, Trump’ın ifadesinin nerede ve ne zaman alınacağı bilgisini paylaşmazken 20 yaşındaki zanlı Thomas Matthew Crooks hakkında devam eden soruşturmayla ilgili yeni detaylar verdi.

Suikastçı hakkında bilinenler

Crooks’un internette toplu silahlı saldırılara, enerji santrallerine, el yapımı patlayıcı cihazlara yönelik ilgi duyduğunu gösteren aramalar yaptığını tespit ettiklerini kaydeden Rojek, şu ana kadar ortaya çıkan Crooks portresinin, birincil sosyal çevresinin ailesi ve yalnız bir birey olduğunu gösterdiğini belirtti. Rojek, FBI’ın yaptığı yüzlerce görüşmeye rağmen halen silahlı saldırının nedenine dair net bir sonuç ortaya çıkaramadığını kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD'nin eski başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi saldırganın 'etkisiz hale getirildiğini' açıklarken, ülkede eski ve mevcut başkanları korumakla görevli olan Gizli Servis saldırının ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Olayda 'tüm sorumluluğun kendisine olduğunu' söyleyen Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, bu eleştirilerin ardından istifa etmişti.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.