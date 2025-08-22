Trump: Fed yetkilisi Cook istifa etmezse onu ben görevden alacağım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fed yetkilisi Lisa Cook istifa etmezse onu kendisinin görevden alacağını söyledi.

Lisa Cook istifa etme niyeti olmadığını söylemişti

Trump, Fed yönetimindeki ilk siyahi kadın olan Cook'un Michigan ve Georgia eyaletlerinde aldığı konut kredilerine dair iddiaların ardından istifa etmesi gerektiğini söylemiş, Cook ise "zorbalık karşısında istifa etme niyeti olmadığını" belirtmişti.

Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğuna işaret eden Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." ifadesini kullandı.

Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurgulayarak, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını kaydetti.

"Mortgage dolandırıcılığı soruşturması başlatılsın"

Pulte, ABD Adalet Bakanlığını "mortgage dolandırıcılığı" nedeniyle Cook ilgili bir ceza soruşturması başlatmaya çağırmış, Cook'u da istifaya davet etmişti.

Trump istifa çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump da Bloomberg'in Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini paylaşmış, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadesini kullanmıştı.