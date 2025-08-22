  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Fed yetkilisi Cook istifa etmezse onu ben görevden alacağım
Takip Et

Trump: Fed yetkilisi Cook istifa etmezse onu ben görevden alacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Fed yetkilisi Lisa Cook istifa etmezse onu kendisinin görevden alacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Fed yetkilisi Cook istifa etmezse onu ben görevden alacağım
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fed yetkilisi Lisa Cook istifa etmezse onu kendisinin görevden alacağını söyledi.

Lisa Cook istifa etme niyeti olmadığını söylemişti

Trump, Fed yönetimindeki ilk siyahi kadın olan Cook'un Michigan ve Georgia eyaletlerinde aldığı konut kredilerine dair iddiaların ardından istifa etmesi gerektiğini söylemiş, Cook ise "zorbalık karşısında istifa etme niyeti olmadığını" belirtmişti.

Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğuna işaret eden Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." ifadesini kullandı.

Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurgulayarak, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını kaydetti.

"Mortgage dolandırıcılığı soruşturması başlatılsın"

Pulte, ABD Adalet Bakanlığını "mortgage dolandırıcılığı" nedeniyle Cook ilgili bir ceza soruşturması başlatmaya çağırmış, Cook'u da istifaya davet etmişti.

Trump istifa çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump da Bloomberg'in Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini paylaşmış, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadesini kullanmıştı.

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyaliFed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyaliKüresel Ekonomi
Trump'tan Putin ve Zelenski için 'yağ ve sirke' benzetmesiTrump'tan Putin ve Zelenski için 'yağ ve sirke' benzetmesiDünya
Taylor Swift ABD’de tartışmaların odağında! Trump’a karşı ‘rol model’ gösterildiTaylor Swift ABD’de tartışmaların odağında! Trump’a karşı ‘rol model’ gösterildiDünya
Trump’ın hediyelik eşya dükkanı: Sevdiği liderlere favori mekanına götürüyorTrump’ın hediyelik eşya dükkanı: Sevdiği liderlere favori mekanına götürüyorDünya
Dünya
Trump'tan Putin ve Zelenski için 'yağ ve sirke' benzetmesi
Trump'tan Putin ve Zelenski için 'yağ ve sirke' benzetmesi
Zelenskiy’den Türkiye açıklaması: Ukrayna'nın güvenlik garantörü olmak istiyor
Zelenskiy’den Türkiye açıklaması: Ukrayna'nın güvenlik garantörü olmak istiyor
California'da Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek düzenleme referanduma sunulacak
California'da Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek düzenleme referanduma sunulacak
DSÖ: Gazze'de sadece bu yıl yetersiz beslenme nedeniyle 206 kişi öldü
DSÖ: Gazze'de sadece bu yıl yetersiz beslenme nedeniyle 206 kişi öldü
İsrail, Tel Aviv ile ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı
İsrail, Tel Aviv ile ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı
İspanya'da 18, Portekiz'de 2 noktada büyük yangınlar sürüyor
İspanya'da 18, Portekiz'de 2 noktada büyük yangınlar sürüyor