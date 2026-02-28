Trump federal kurumlara Anthropic teknolojisini durdurma emri verdi



Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'ndeki HER Federal Kuruma, Anthropic'in teknolojisinin kullanımını DERHAL durdurmaları talimatını veriyorum. Buna ihtiyacımız yok, istemiyoruz ve onlarla bir daha asla iş yapmayacağız!" dedi.

Trump, paylaşımında ABD ordusunun nasıl hareket edeceğine özel şirketlerin yön veremeyeceğini belirtti.

Anthropic'i Savunma Bakanlığı'nı kendi hizmet şartlarına uymaya zorlamakla suçlayan Trump, şirketin tutumunun Amerikan askerlerini ve ulusal güvenliği riske attığını vurguladı.

Pentagon, Anthropic'e ültimatom vermişti

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

Bazı askeri yetkililer, Anthropic'in ayrıca "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirilebileceği ve hatta ordunun, firmanın ürünlerini daha geniş şekilde kullanmasına olanak tanıyan bir yasanın yürürlüğe koyulabileceği konusunda uyarmıştı.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.