Trump: Fed'in başında kimi görmek istediğimi biliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığı, Grönland'ın satın alınması ve Fransız ürünlerine yönelik gümrük vergileri gibi birçok kritik konuda yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, Grönland'ı "ABD'nin ve dünyanın güvenliği açısından bir mecburiyet" olarak tanımladı. NATO'nun Grönland'da Rusya tehdidi konusunda Danimarka'yı 20 yıldır uyardığını vurgulayan Amerikan Başkanı, Davos'ta da bu konuyu ele alacağını belirtti. Grönland konusunda tavrını beğenmediği Fransa'dan ithal edilen şarap ve şampanya ürünlerine yüzde 200 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Trump öte yandan Fed'in başında görmek istediği ismin belli olduğunu da söyledi. Piyasada son dönemde Blackrock CIO Rick Rieder'ın Fed başkanı olacağına dair beklenti güçlenmişti.