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Trump, Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine yönelik söylemini yineleyerek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Trump, Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineledi
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ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum"

Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze Şeridi'ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz." diyen Trump, söz konusu bölgede uzun zamandır şiddetin hakim olduğunu kaydetti.

Trump, Orta Doğu'ya barışın geldiğini görmek istediğini belirterek, "Bence insanların çok daha güvenli ve daha rahat bölgelerde yaşamasını sağlayabilirsiniz."yorumunu yaptı.

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