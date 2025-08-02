Trump fonları kesmişti! CPB'den faaliyetlerini sonlandırma kararı

Kamu Yayıncılığı Kurumu'ndan (CPB) yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin kamu yayıncılığına yönelik finansmanı kesmesinin ardından, kurumun faaliyetlerini durduracağı bildirildi.

"CPB'nin federal fonlarının korunması için Kongreyi arayan, mektup yazan ve dilekçe veren milyonlarca ABD'linin olağanüstü çabalarına rağmen, faaliyetlerimizi sonlandırmak gibi zor bir gerçekle karşı karşıyayız" ifadesi kullanılan açıklamada, geçiş sürecinin "şeffaf ve özenli" şekilde yürütüleceği vurgulandı.

Açıklamada, mevcut mali yılın 30 Eylül'de sona ermesiyle mevcut pozisyonların çoğunun kapatılacağı belirtilirken, kurumun faaliyetlerinin sorunsuz şekilde durdurulmasını sağlamak amacıyla az sayıda personelden oluşan bir geçiş ekibinin Ocak 2026'ya kadar görevine devam edeceği kaydedildi.

ABD Kongresi tarafından 1967'de kurulan CPB, Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve Kamu Yayın Servisi (PBS) dahil 1500'den fazla kamu radyo ve televizyon istasyonunun faaliyetlerini destekliyordu.

ABD yönetiminin basın kuruluşlarını hedef alması

Trump, mayısta, "taraflı" oldukları gerekçesiyle, NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Hükümet tarafından fonlarının kesilmek istenmesine itiraz eden NPR ile PBS de Trump yönetimine karşı dava açmıştı.

NPR Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Katherine Maher, yaptığı açıklamada, "Yürütme kararı, Anayasa ve birinci maddesi ile güvence altına alınan ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünü açıkça ihlal ediyor." demişti.

ABD yönetimi, daha önce de benzer şekilde, başta yönetim tarafından finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) isimli medya kuruluşu olmak üzere, diğer bazı medya kuruluşlarına yönelik kısıtlama ve kapatma kararları almıştı.

Trump yönetimi, kamuya ait bazı yayın ve dış yardım kuruluşları için halihazırda onaylanmış 9 milyar doları aşkın federal fonun feshedilmesini talep etmişti.

CPB için ayrılan 1,1 milyar dolarlık fon da dahil olmak üzere kamu medyasına ve dış yardımlara yönelik 9 milyar dolarlık federal fon kesintisi, Kongrede onaylanmıştı.