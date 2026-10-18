Trump, Fransa'daki gösterilerin faturasını göçmenlere kesti: Sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi paramparça etti. Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın” ifadelerini kullandı.

Fransızlar neden sokaklara döküldü?

Fransa'da okullardaki zorlu eğitim koşulları ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Eylül 2026 ortasından bu yana düzenlenen kitlesel protestolar, son günlerde ülkeyi adeta bir savaş alanına çevirdi.

Binalar ateşe verildi, 1.800'den gözaltı

Fransa'da yaklaşık bir aydır süren ve lise öğrencilerinin fitilini ateşlediği gösteriler, işçi sendikaları ile Sarı Yelekliler hareketinin de sokağa inmesiyle kontrolden çıktı. Başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya ve Bordeaux gibi büyük şehirlerde düzenlenen eylemlere yarım milyondan fazla kişi katıldı.

Öğrenci tepkisi olarak başladı, kitlelere yayıldı

Olaylar, eylül ortasında Paris'in banliyölerindeki okullarda öğretmen eksikliği, bakımsız binalar, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemindeki aksaklıklara tepki olarak başladı. Ancak süreç içinde biriken hayat pahalılığı, yüksek akaryakıt fiyatları ve polis şiddetine yönelik öfke, farklı toplumsal kesimlerin tek bir çatı altında birleşmesine yol açtı.



