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Trump: Fransa’nın Filistin’i tanıma kararı önemsiz

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Filistin'i tanıma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu kararın "önemli olmadığını" belirtti.

Haber Merkezi
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Trump: Fransa’nın Filistin’i tanıma kararı önemsiz
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ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir soru üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma kararına ilişkin, "Macron farklı bir adam. Fena biri değil. Takım oyuncusu sayılır. Ama açıklamasının hiçbir önemi yok. Çok iyi bir adam, onu severim ama açıklamasının bir önemi yok." yorumunu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

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