Trump, Fransa'yla ipleri attı: Yüzde 200 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, küresel çatışmaları çözmeyi hedefleyen “Barış Kurulu” girişimine Fransa’yı dahil etmek amacıyla, Fransız şarapları ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

Trump’ın bu çıkışı, Paris–Washington hattında tansiyonu yükseltti.

"Yüzde 200 vergi koyarım, o zaman katılır"

Trump’ın, önce Gazze’yi ele alıp ardından diğer krizlere yaymayı planladığı girişim, United Nations’ın rolüne ilişkin soru işaretleri doğururken, Emmanuel Macron cephesinden davete mesafeli bir yaklaşım geldi. Macron’a yakın bir kaynak, Fransız liderin girişime katılmayı düşünmediğini aktardı.

Trump ise Macron’un tutumu sorulduğunda, “Bunu o mu söyledi? Zaten kimse istemiyor; çok yakında görevden ayrılacak” dedi. Ardından da “Şarap ve şampanyasına yüzde 200 vergi koyarım, o zaman katılır ama katılmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

AB’ye yönelik daha geniş bir hamlenin parçası

Macron’un bugün Davos’ta bulunması beklenirken, Elysee kaynakları kalışın uzatılmayacağını, Trump’ın çarşamba günü Davos’a gelişinin planları değiştirmeyeceğini söyledi. Trump ayrıca, Macron’un Grönland konusunda ABD’nin adımlarını anlamadığını belirttiği özel bir mesajı da kamuoyuyla paylaştı. Fransa’da Macron’un yerine geçecek lider için seçimlerin 2027’de yapılması planlanıyor.

Mevcut tarifeler ve ticaretin boyutu

AB’den ABD’ye ihraç edilen şarap ve alkollü içkiler hâlihazırda yüzde 15 gümrük vergisine tabi. Paris, Trump ile Ursula von der Leyen arasında geçen yaz İskoçya’da varılan ticaret mutabakatının ardından bu oranın sıfıra indirilmesi için yoğun lobi yürütüyor. ABD, 3,8 milyar Euro ile (2024) Fransız şarap ve içkilerinin en büyük pazarı konumunda.

Fransız ihracat lobisi FEVS Başkanı Gabriel Picard, önceki ticari önlemler nedeniyle geçen yılın ikinci yarısında ABD faaliyetlerinde yüzde 20–25’lik daralma yaşandığını söyledi.

Paris: Dış politika baskısı kabul edilemez

Elysee’den bir yetkili, Trump’ın sözlerinin not edildiğini ancak gümrük vergilerinin üçüncü bir ülkenin dış politikasını etkilemek için kullanılamayacağını vurguladı.

“Bu bir şantaj aracı”

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, tehdidi “Brutal; bizi kırmayı amaçlayan bir şantaj aracı” sözleriyle eleştirdi. Genevard, Avrupa’nın elinde karşılık verecek araçlar bulunduğunu ve 93 milyar Euroluk bir misilleme paketi ile AB’nin “Anti-Coercion Instrument”ının masada olduğunu söyledi.

Trump’ın AB’den ithal edilen şarap ve alkollü içkilere yüzde 200 vergi tehdidini daha önce de dile getirdiği bilinirken, diplomatik çevreler “Barış Kurulu” planının BM’nin çalışmalarına zarar verebileceği uyarısında bulunuyor. Reuters’ın gördüğü taslak metne göre, girişime katılan ülkelerden üyeliğin üç yılı aşması için 1 milyar dolar katkı talep ediliyor.