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Trump, G7 zirvesinde toplantıya geç kaldı: 'Patron benim' (Video)

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da devam eden G7 zirvesinin son gününde sabah düzenlenen ilk oturuma 1 saat geç kaldı. Trump salona geldiğinde, "Patron benim" şakası yaptı.

Haber Merkezi
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Trump, G7 zirvesinde toplantıya geç kaldı: 'Patron benim' (Video)
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Dünya liderleri, Fransa'nın Evian-les-Bains yerleşimindeki G7 zirvesinin son gününde bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah oturumuna 1 saat geç kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantıyı başlatırken liderlere Trump'ın "birazdan" geleceğini söyledi.

Trump, G7 zirvesinde toplantıya geç kaldı: 'Patron benim' (Video) - Resim : 1

Oturumun yapıldığı salona gelen Trump, dünya liderlerine dönerek esprili dille, "Patron benim" dedi.

Trump'ın şakasının ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Trump, G7 zirvesinde toplantıya geç kaldı: 'Patron benim' (Video) - Resim : 2

Trump daha sonra yerine oturdu ve gazetecilere, "Toplantıya katılmak ister misiniz? Benim için sorun değil" dedi. Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

Trump, G7 zirvesinde toplantıya geç kaldı: 'Patron benim' (Video) - Resim : 3

 