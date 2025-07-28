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Trump: Gazze'de çocuklar çok aç görünüyor ancak biz büyük miktarda para ve gıda yardımı yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump kendisine yöneltilen, “Başbakan Netanyahu Gazze’de açlık olmadığını söyledi, katılıyor musunuz?" sorusuna, "Televizyona baktığımda çocuklar çok aç görünüyor. Ancak biz birçok gıda ve büyük miktarda para yardımı yapıyoruz" yanıtını verdi.

Haber Merkezi
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Trump: Gazze'de çocuklar çok aç görünüyor ancak biz büyük miktarda para ve gıda yardımı yapıyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başkakanı Keir Starmer ile İskoçya'da bir araya geldi.

Trump: Gazze'de çocuklar çok aç görünüyor ancak biz büyük miktarda para ve gıda yardımı yapıyoruz - Resim : 1

"60 milyon dolar verdik, kimse de teşekkür etmedi"

Trump kendisine yöneltilen, “Başbakan Netanyahu Gazze’de açlık olmadığını söyledi, katılıyor musunuz?" sorusuna, "Bilmiyorum, televizyona baktığımda katılmıyorum diyebiliyorum. Çocuklar çok aç görünüyor. Netanyahu'ya 'Belki de farklı bir yol izlemelisin' dedim. Ancak biz birçok gıda ve büyük miktarda para yardımı yapıyoruz. 60 milyon dolar verdik. Kimse de teşekkür etmedi. Diğer ülkelerin de adım atması gerekiyor" yanıtını verdi.

"Hamas korkunç bir şey yaptı ve büyük bir bedel ödedi"

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları:

"Orası çok karmaşık, berbat durumda. Gıda gönderilmeli; gıda ve güvenlik ihtiyacı çok önemli. Hamas korkunç bir şey yaptı ve büyük bir bedel ödedi. Son günlerde baktığımda birçok rehine kurtardık. Hatta siz de yardım ettiniz. Yüksek miktarda rehine çıkardık Gazze'den. Birçoğu Oval Ofis'e geldi ve bana çok teşekkür etti."

İsrailli ailelerin, ölen esirlerin cesetlerinin iade edilmesini beklediği, bu ailelerden bazılarıyla bir araya geldiğini söyleyen Trump, İsrail’in bir karar vermek zorunda olduğunu vurguladı:

“Biliyorsunuz, geçen gün (İsrail ile Hamas) rutin bir görüşme yaptılar ve birdenbire sertleştiler. (Hamas) Onları (esirleri) geri vermek istemiyorlar ve bu yüzden, İsrail bir karar vermek zorunda kalacak."

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