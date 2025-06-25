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Trump: Gazze'de ateşkes çok yakın

ABD Başkanı Trump, Özel Temsilcisi Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek, "Gazze'de büyük bir ilerleme var" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Gazze'de ateşkes çok yakın
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Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin liderler oturumu öncesinde İttifak'ın Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail-İran ateşkesiyle ilgili son duruma değindi.

Trump, "(Gidişat) Bence çok iyi. Çok iyi. İsrail (uçakları) dün geri döndü. Onlarla gurur duydum. İhlal olduğunu düşündükleri için havalanmışlardı. Teknik olarak haklıydılar ama bu pek iyi sonuç vermezdi. Ve uçakları geri döndürdüler" diye konuştu.

ABD Başkanı, İsrail ile İran arasındaki çatışmayla ilgili, "Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi" ifadesini kullandı.

Trump, iki tarafın bir süre "kavga etmelerine izin vermeyi", ardından onları durdurmanın kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

"Gazze'de büyük bir ilerleme var"

Gazze'deki durumla ilgili Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek, "Gazze'de büyük bir ilerleme var" dedi.

Trump, zirvenin gündemine ilişkin, müttefiklerden savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'e çıkarmalarını istediğini anımsatarak, "NATO bizimle çok güçlenecek." ifadesini kullandı.

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