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Trump: Gazze'de ateşkesin devam edeceğinden emin değilim, bu bizim değil onların savaşı!

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını bildirdi. Trump, "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Gazze'de ateşkesin devam edeceğinden emin değilim, bu bizim değil onların savaşı!
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalar yaptı.

"Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı"

Trump, Gazze'de ateşkesin sürdürüleceğinden emin olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Emin değilim. Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı.". Diğer tarafın (Hamas'ın) çok zayıfladığını düşünüyorum.” yanıtını verdi.

“Gazze’nin bir fotoğrafına baktım. Gazze, çok büyük bir yıkım alanı. Aslında orasının gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor.” diyen Trump, Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirtti.

Trump, sözlerine, “Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir.” şeklinde devam etti.

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