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Trump, Gazze'den 10 esirin daha serbest bırakılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Gazze Şeridi'nden 10 esirin daha serbest kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump, Gazze'den 10 esirin daha serbest bırakılacağını açıkladı
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Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı görüşme sırasında Trump, gazetecilere açıklamada bulundu.

Trump, "(Gazze'den) Esirlerin çoğunu geri aldık. Çok yakın zamanda 10 esir daha serbest kalacak ve bunun olabildiğince hızlı olmasını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarına da değinen Trump, "Steve Witkoff muhteşemdi. Bu konuda harika iş çıkardı. Kendisi iyi bir adam ve iyi bir anlaşma yapıcı" ifadesini kullandı.

Trump konu hakkında daha fazla detay vermedi.

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