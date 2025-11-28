Trump: Gelir vergisi önümüzdeki yıllarda tamamen kaldırılabilir 

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Trump, birkaç yıl içinde gelir vergisini önemli ölçüde azaltabileceklerini söylerken, gelirlerin tarifelerden sağlanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin önümüzdeki birkaç yıl içinde gelir vergisini önemli ölçüde azaltabileceğini ve hatta tamamen kaldırabileceğini söyledi. Trump, bu planın, tarifelerden elde edilen devlet gelirleri sayesinde mümkün olabileceğini belirtti.

Trump, ABD ordusu mensuplarıyla gerçekleştirdiği video görüşmesinde, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde gelir vergisini önemli ölçüde azaltacağımızı ve belki de tamamen kaldıracağımızı düşünüyorum. Neredeyse tamamen kaldırabiliriz çünkü elde ettiğimiz para çok büyük olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan’ın açıklamaları, tarifelerden sağlanan gelirlerin federal bütçeye katkısına ilişkin değerlendirmeleriyle örtüşürken, gelir vergisinin "neredeyse tamamen" kaldırılabileceğine yönelik vurgusu dikkat çekti.

