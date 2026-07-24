Trump: Gemilere verilen zarar İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'na yapılan gemi gemi saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trump, “Bir sonraki duyuruya kadar, gemilere, yüke veya her türlü ürüne verilen zarar, Amerika Birleşik Devletleri’nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacak. Bu, yapılması gereken adil ve hakkaniyetli bir adımdır.” dedi.

ABD'nin elinde tuttuğu İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının İran'a verilmesi kararlaştırılmıştı. ABD'nin elinde İran'ın 2 milyar dolarlık mal varlığı bulunuyor. Ancak İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam değerine ilişkin resmi bir veri bulunmamakla birlikte, tahminler yaklaşık 27 milyar dolar ile 100 milyar doların üzerinde bir aralıkta değişiyor.