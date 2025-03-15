Trump, General Keith Kellogg'u Ukrayna'ya özel temsilci olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, General Keith Kellogg'un Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atandığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna liderliğiyle doğrudan iletişim kuracağını duyurdu.

Trump, atamayı sosyal medya platformu Truth Social’den duyurdu. Trump, paylaşımında, “General Keith Kellogg'un Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Son derece saygın bir askeri uzman olan General Kellogg, Başkan Zelensky ile doğrudan görüşecek. Onları iyi tanıyor ve birlikte çok iyi bir çalışma ilişkisine sahipler. General Kellogg'u tebrik ediyoruz!” dedi.