Trump Georgia mitinginde Muhammed ismi üzerinden İran’ı hedef aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim’de Georgia eyaletinin Dalton kentinde düzenlenen seçim mitinginde Muhammed isminin Müslüman toplumlarındaki yaygınlığı üzerinden espri yaptı. Trump, Orta Doğu’dan biriyle karşılaşıldığında kişinin adından emin olunamaması durumunda “Muhammed” diye hitap edilebileceğini söyleyerek doğru tahminde bulunma ihtimalinin yüzde 65 olduğunu ileri sürdü. Trump, bu yöntemi yıllardır kullandığını ve hiç yanılmadığını iddia etti. Trump’ın esprisi, mitinge katılanlardan sınırlı tepki aldı.

İran’ın cumhurbaşkanlığı makamını da hedef aldı

Trump, söz konusu ifadeleri İran’ın siyasi yönetimine yönelik eleştirileri sırasında kullandı. İran’ın dünyada kimsenin cumhurbaşkanı olmak istemediği tek ülke olduğunu öne süren ABD Başkanı, konuşmasında Muhammed isimli hayali kişilere cumhurbaşkanlığı görevini isteyip istemediklerini soruyormuş gibi yaptı. İran’da 2024 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini Mesud Pezeşkiyan yürütüyor.



Trump’ın Müslümanlara yönelik söylemleri yeniden gündemde

Trump’ın açıklamaları, Müslümanlara, göçmenlere ve etnik azınlıklara yönelik söylemlerinin yeniden tartışılmasına neden oldu. Hak savunucuları ve Müslüman hakları kuruluşları, ABD Başkanı’nın geçmişteki açıklamalarını bu grupları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Trump, 2026 ara seçimleri öncesindeki kampanya sürecinde de Müslüman ve Somali kökenli Amerikalı siyasetçilere yönelik söylemlerini sürdürdü. Bu isimler arasında Minnesota eyaletini temsil eden Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar ve Demokrat senatör adayı Abdul El-Sayed de bulunuyor.

İran’a nükleer silah mesajını yineledi

Trump, mitingdeki konuşmasında İran’ın hiçbir koşulda nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini de söyledi. ABD Başkanı’nın açıklaması, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer programını etkisizleştirmeyi de amaçlayan askeri operasyonlarının başlamasından yaklaşık yedi ay sonra geldi.

Trump’ın hem İran yönetimine hem de Müslümanlar arasında yaygın kullanılan bir isme ilişkin ifadeleri, ara seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamaların bir parçası olarak öne çıktı.