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Trump yönetimi, göçmenleri Libya'ya gönderebilir!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göçmenleri Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya sınır dışı edebileceği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Trump yönetimi, göçmenleri Libya'ya gönderebilir!
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New York Times'ın (NYT) ismi paylaşılmayan 4 yetkiliye dayandırdığı haberinde, göçmenlerin Libya'ya taşınabileceği belirtildi.

"Bir grup göçmen Libya'ya sınır dışı edilebilir"

Buna göre bir grup göçmenin, ABD askeri uçağıyla Libya'ya sınır dışı edilebileceği ve sürecin bu hafta başlatılabileceği aktarıldı.

Sınır dışı edilme ve uçuş planlamasının gizli tutulduğu, sürecin lojistik ve yasal engellerle karşılaşabileceği kaydedildi.

Libya'ya yapılacak uçuş için ABD ordusuna ait bir askeri uçağın kullanılmasının planlandığı savunuldu.

Ulusal basında, bir dönem savaş geçiren Libya'daki mevcut barınma koşullarının yetersizliği dolayısıyla göçmenlerin bu ülkeye gönderilmesinin, insan hakları örgütlerince eleştirilebileceği ifade edildi.

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