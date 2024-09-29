Trump, Google'a yargı tehdidi

ABD Başkanlık Seçimleri'nin Cumhuriyetçi adayı ve eski başkan Donald Trump, şirketlere yaptığı eleştirilerine devam ediyor. Trump'ın hedefindeki son şirket Google oldu.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan Trump, Google'ı, arama sonuçlarında Demokrat rakibi Kamala Harris'i öne çıkarmakla suçladı.

Trump, Kasım ayında başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Adalet Bakanlığı'na Google'a karşı dava açma talimatı verme tehdidinde bulundu. İddialarına göre, Google, Trump hakkında yalnızca olumsuz haberleri yayarken, Harris ile ilgili olumlu haberleri öne çıkarıyor.

Paylaşımında, "Umarım Adalet Bakanlığı, bu bariz seçim müdahalesi için onları cezai olarak yargılar," ifadesini kullandı ve ekledi, "Eğer bu gerçekleşmezse, ülkemizin yasaları çerçevesinde, kazandığımda ve ABD Başkanı olduğumda onları en üst seviyeden yargılamak için talepte bulunacağım!"

Trump'ın paylaşımının, bu hafta yayımlanan Medya Araştırma Merkezi’nin bir raporuna atıfta bulunduğu düşünülüyor. Rapor, 6 Eylül tarihinde "donald trump başkanlık yarışı 2024" ve "kamala harris başkanlık yarışı 2024" terimlerinin aranmasına odaklanıyor.

Rapor, Trump’ın kampanya web sitesinin arama sonuçlarında altıncı, Harris’in ise üçüncü sırada yer aldığını öne sürdü. Ancak Google, bu bulguları yalanlayarak, her iki kampanya web sitesinin de ilgili aramalarda sürekli olarak en üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Google’ın açıklamasında, "Bu rapor, birkaç hafta önce yapılan tek bir nadir arama terimine dayanmaktadır ve o arama için bile, her iki adayın web siteleri Google'da en üst sonuçlar arasında yer aldı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, yapılan sorguların sürekli olarak değişiklik gösterdiği de belirtildi.

Trump’ın Google’a yönelik eleştirileri ilk değil. Geçen ay, eski başkan teknoloji devine "Çürük, Seçim Müdahale Makinesi" demişti. Paylaşımında, Google’ın yaptıklarının "tamamen yasadışı" olduğunu ve bunun için büyük bir bedel ödeyeceklerini ifade etmişti.

Trump, bu paylaşımında Harris-Walz kampanyasının Google arama reklamlarındaki başlıkları değiştirdiğini ve bunun büyük medya kuruluşlarının Demokrat adayı destekliyormuş gibi görünmesini sağladığını belirten bir Townhall makalesine bağlantı vermişti. Axios, Harris ve ekibinin bu tür reklamlarının herhangi bir kuralı ihlal etmediğini bildirmişti.

Trump, Google dışında başka şirketler ve CEO'lara da uyarılarda bulundu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile uzun süreli bir çatışma yaşayan Trump, temmuz ayında "ZUCKERBUCKS"ı hapse göndermekle tehdit etmişti. Ayrıca, John Deere’a da üretim işlerini Meksika'ya taşımaları durumunda yüzde 200 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.