Trump görüşmesi öncesi Zelenski: Rusya'nın saldırıları gösterişli ve sinsi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya bugünkü saldırılarında en az 10 kişinin öldüğünü ve bunun “diplomatik çabaları küçük düşürmeyi” amaçladığını söyledi. Zelenski, Moskova’nın son saldırılarını “gösterişli ve sinsi” olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray’da Donald Trump ile, Avrupa liderlerinin de katılacağı görüşmeler öncesinde, Rusya’yı “bilerek sivilleri öldürerek” Ukrayna ve Avrupa’yı küçük düşürmeye çalışmakla suçladı.

Zelenski sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu, gösterişli ve sinsi bir Rus saldırısıydı. Bugün Washington’da savaşın sona erdirilmesini ele alacak bir toplantı yapıldığının farkındalar. Başkan Trump ile önemli konuları görüşeceğiz. Ukrayna’nın yanı sıra Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği ve NATO liderleri de bu görüşmede yer alacak.

Herkes onurlu bir barış ve gerçek güvenlik istiyor ve tam da bu sırada Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumı bölgesi ve Odesa’ya saldırıyor; konutları ve sivil altyapımızı yok ediyor. Ruslar kasıtlı olarak insanları, özellikle de çocukları öldürüyor. Şu ana kadar Harkiv’deki drone saldırısında yedi kişi hayatını kaybetti; bunların en küçüğü henüz bir buçuk yaşında bir kız çocuğuydu. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

Zaporijya’da füze saldırıları 20 kişiyi yaraladı, üç kişiyi öldürdü. Tüm kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Odesa’da Azerbaycanlı bir şirkete ait enerji tesisine yönelik kasıtlı bir Rus saldırısı da oldu; bu, yalnızca bize değil, aynı zamanda ilişkilerimize ve enerji güvenliğimize yönelik bir saldırı anlamına geliyor.

Rus savaş makinesi her şeye rağmen hayatları yok etmeye devam ediyor. Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları küçük düşürmek için gösterişli cinayetler işleyecektir. İşte bu yüzden katliamları durdurmak için yardıma ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu yüzden güvenilir güvenlik garantileri gerekiyor. İşte bu yüzden Rusya, bu savaşa katılımı nedeniyle ödüllendirilmemelidir. Savaş sona ermeli ve ‘Dur’ kelimesini duyması gereken yer Moskova’dır."

Zelenski’nin paylaşımından kısa bir süre sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda Trump, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Hiç bu kadar fazla Avrupalı lideri aynı anda ağırlamamıştık. Amerika için büyük bir onur" ifadesini kullandı.

Bugün Beyaz Saray’da yapılacak görüşmelere, ABD merkezli ABC News’a göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de katılacak. Vance, Batı medyasınca, şubat ayında Zelenski’nin Oval Ofis’te sert bir tartışmaya dönen ziyaretinde kışkırtıcı rol oynamakla eleştiriliyordu.

Beyaz Saray’a göre Trump, Türkiye saatiyle 20:15’te Oval Ofis’te Zelenski ile ardından saat 22:00’de Doğu Salonu’nda Avrupalı liderlerle görüşecek.