Trump gözünü Yemen’e dikti! ABD uçakları böyle havalandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen emrini vermesiyle başlayan bombardıman Husi hedeflerini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik düzenledikleri hava operasyonlarından görüntüler paylaşıldı.

Ölü ve yaralılar var

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 9'unun yaralandığını duyurdu.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun, ABD ve İngiltere'nin Sana'da bir yerleşim yerine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından, Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Asbahi açıklamasında, Sana'ya yönelik ABD-İngiltere saldırılarında 9 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.

Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını kaydeden Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Husiler İsrail'e karşı operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump bugün, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere Sada kentine hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kentinin kuzeyine, ABD ve İngiliz ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Husiler, 15 Mart akşam saatlerinde de ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.