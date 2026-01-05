Trump: Grönland’ı güzellikle vermezse Danimarka’nın ekonomisini çökertirim

Daha önceki açıklamalarında defalarca Grönland' almaktan, ve Kanada'yı ABD'nin bir eyaleti yapacaklarını söyleyen Trump'tan yine keskin cümleler geldi.

The Atlantic dergisine verdiği röportajda ABD Başkanı Trump'a, Venezuela'ya askeri müdahalenin Grönland için ne anlama geldiği soruldu. Trump bu konuyu da inceleyeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Rubio'nun 'Trump söylediğini yapar' sözleri hatırlatıldı

Venezuela saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump söyledikleri yapar" dediği hatırlatılan ve buna bağlı olarak daha önce Grönland açıklamaları sorulan Trump "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var." diye yanıtladı.

"Irak'a hiç gitmemeliydik"

Trump, Venezuela'da istediği yeniden inşa ve rejim değişikliğinin daha önce Irak'ta karşı çıktığı benzer çabalardan farkına ilişkin "Irak'ı ben yapmadım. O George Bush'tu. Bunu Bush'a tekrar sormanız gerekiyor çünkü Irak'a hiç gitmemeliydik. Bu, Orta Doğu felaketini başlattı." dedi.

“Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var”

Daha önce ABD'nin, Batı Yarımküre'deki hakimiyetine ilişkin açıklamaları hakkında Trump, Maduro'nun alıkonulması kararının "yalnızca coğrafi sebeplerle alınmadığını" söyledi.

ABD’nin Batı Yarımküre üzerindeki etkisini sürdürmesi gerektiğini savunan Trump, yaklaşımını “Monroe Doktrini” olarak tanımladı. Venezuela’ya yönelik kararın yalnızca coğrafi bir mesele olmadığını vurgulayan Trump, “Mesele yarımküre değil. Mesele ülke. Belirli ülkeler” ifadelerini kullandı.

Röportajda Grönland konusuna da değinen Trump, ABD’nin adaya “kesinlikle ihtiyacı olduğunu” yineledi. Grönland’ı Rus ve Çin gemileriyle çevrili olarak tanımlayan Trump, “Savunma için ona ihtiyacımız var” dedi.