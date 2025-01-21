Trump gümrük vergisi artışları konusunda daha az agresif olabilir

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Stratejisti Lloyd Chan bir notta, Trump'ın gümrük vergisi artışları konusunda daha önce sinyalini verdiğinden daha az agresif olabileceğini belirtti.

Chan, Trump'ın göreve başlamasının hemen ardından gümrük vergisi uygulamaktan vazgeçtiğini ve hafta sonu Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşmenin ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin şimdilik azalmasına yardımcı olmuş olabileceğini ifade etti.

Bu arada Chan, Trump'ın mevcut tarife politikalarının incelenmesi ve Çin, Kanada ve Meksika ile mevcut ticari ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Chan, Trump'ın Çin'e karşı gümrük tarifelerini yükseltmek için acele etmek yerine gümrük tarifelerini bir müzakere aracı olarak kullanabileceğini belirtirken, yine de bir tür gümrük vergisi uygulamasının gündemde kalmaya devam edeceğini sözlerine ekliyor.