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Trump güvenlik ekibini topladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran savaşını görüşmek üzere Beyaz Saray Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Haber Merkezi
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Trump güvenlik ekibini topladı
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Beyaz Saray, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle basın kapalı yaptığı kritik toplantının sona erdiğini belirtti.

Durum Odası'ndaki toplantıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme yapılmadı.

Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında, İran lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan "tehdit" etmişti.

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