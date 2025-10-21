Trump: Hamas ateşkesi ihlal ederse bölge ülkeleri müdahaleye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bazı Orta Doğu ülkelerinin, Hamas’ın 10 Ekim’de İsrail ile imzaladığı ateşkese uymamaları durumunda “Gazze’ye ağır bir güçle müdahale ederek” durumu düzeltme niyetlerini ABD’ye bildirdiklerini iddia etti.

Ateşkese umut var, yardım eden ülkelere teşekkür

Trump, bu ülkelere yanıt olarak “henüz değil” dediğini belirtti.

Açıklamasında, Hamas’ın ateşkesin şartlarına uymaya devam edeceğine dair “umutların var olduğunu” savunan Trump, bu süreçte “yardımcı olmak isteyen tüm ülkelere” teşekkür etti.

Trump, paylaşımında ayrıca, “Ayrıca Orta Doğu'ya ve ABD'ye gösterdikleri ve verdikleri tüm yardımlar için büyük ve güçlü Endonezya ülkesine ve harika liderine teşekkür etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde, İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planının ilk aşamasını onayladıklarını açıklamıştı. Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.