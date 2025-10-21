  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Hamas ateşkesi ihlal ederse bölge ülkeleri müdahaleye hazır
Takip Et

Trump: Hamas ateşkesi ihlal ederse bölge ülkeleri müdahaleye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, bazı bölge ülkelerinin Hamas'ın 10 Ekim'de varılan ateşkesin şartlarına uymaması durumunda "Gazze'ye ağır bir kuvvetle girerek" bu durumu düzeltme niyetinde olduklarını ABD'ye bildirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Hamas ateşkesi ihlal ederse bölge ülkeleri müdahaleye hazır
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bazı Orta Doğu ülkelerinin, Hamas’ın 10 Ekim’de İsrail ile imzaladığı ateşkese uymamaları durumunda “Gazze’ye ağır bir güçle müdahale ederek” durumu düzeltme niyetlerini ABD’ye bildirdiklerini iddia etti.

Ateşkese umut var, yardım eden ülkelere teşekkür

Trump, bu ülkelere yanıt olarak “henüz değil” dediğini belirtti.
Açıklamasında, Hamas’ın ateşkesin şartlarına uymaya devam edeceğine dair “umutların var olduğunu” savunan Trump, bu süreçte “yardımcı olmak isteyen tüm ülkelere” teşekkür etti.

Trump, paylaşımında ayrıca, “Ayrıca Orta Doğu'ya ve ABD'ye gösterdikleri ve verdikleri tüm yardımlar için büyük ve güçlü Endonezya ülkesine ve harika liderine teşekkür etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde, İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planının ilk aşamasını onayladıklarını açıklamıştı. Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Mahfi Eğilmez, Nobel Ödülü’nün arka yüzünü açıkladıMahfi Eğilmez, Nobel Ödülü’nün arka yüzünü açıkladıDünya

 

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 kritik anlaşma imzalandıTürkiye ile Kuveyt arasında 4 kritik anlaşma imzalandıGündem

 

Dünya
AB’den sürücülere yeni ehliyet kuralları: Peki neler değişecek?
AB’den sürücülere yeni ehliyet kuralları: Peki neler değişecek?
Mahfi Eğilmez, Nobel Ödülü’nün arka yüzünü açıkladı
Mahfi Eğilmez, Nobel Ödülü’nün arka yüzünü açıkladı
Rusya: Putin ile Trump'ın Alaska'daki zirvede vardıkları uzlaşılara bağlı kalıyoruz
Rusya: Putin ile Trump'ın Alaska'daki zirvede vardıkları uzlaşılara bağlı kalıyoruz
İsrail, Gazze ve Batı Şeria’da 20 binden fazla öğrenci ve 1037 öğretmeni öldürdü
İsrail, Gazze ve Batı Şeria’da 20 binden fazla öğrenci ve 1037 öğretmeni öldürdü
Kremlin: Budapeşte'de planlanan zirve için yoğun hazırlık gerekiyor
Kremlin: Budapeşte'de planlanan zirve için yoğun hazırlık gerekiyor
Polonya, Rusya Devlet Başkanı Putin'i hava sahasından geçmemesi konusunda uyardı
Polonya, Rusya Devlet Başkanı Putin'i hava sahasından geçmemesi konusunda uyardı