Trump, Hamas’a seslendi: Rehineleri şimdi serbest bırakın, yoksa kıyamet kopacak

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hamas tarafından rehin alınan bir grupla Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında kendisine ait olan Truth sosyal medya platformu üzerinden Hamas’a seslenen Trump, "Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Hamas’ı tüm rehineleri derhal serbest bırakmaya çağıran Trump, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter" ifadelerini kullandı.

Trump: "Bu son uyarı"

İsrail'e Hamas’ın işini bitirmesi için gereken her şeyi gönderdiğini belirten Trump, "Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" dedi.

Bunun "son uyarı" olduğunu vurgulayarak Hamas’ın liderliğine seslenen Trump, "Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Rehinelerin serbest bırakılması halinde Gazze halkını güzel bir geleceğin beklediğini iddia eden Trump, "Eğer rehineler serbest bırakılmazsa, ölürsünüz! Akıllı bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" dedi.