Trump Hamas'ı uyardı: Hızlı hareket edin, yoksa her şey tepetaklak olur

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in rehine takası ve barış anlaşmasına fırsat tanımak amacıyla bombalamaları geçici olarak durdurmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Hamas'a 'hızlı olun' uyarısında bulundu.

Taraflara “barış sürecini hızla tamamlamaları” çağrısında bulunan Trump , “Herkesin adil biçimde muamele göreceğini” vurguladığı bir paylaşım yaptı.

Trump, Truth Social hesabından, "İsrail’in, rehine iadesi ve barış anlaşmasının tamamlanabilmesi için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas hızlı hareket etmeli, aksi halde tüm bahisler bozulur.

Gecikmeye -ki birçok kişi bunun olacağını düşünüyor- ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturacağı bir sonuca asla müsamaha göstermem.

Hadi bunu hızlı bir şekilde bitirelim. Herkes adil biçimde muamele görecek!” ifadelerini kullandı.